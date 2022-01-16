Рейселанд выиграла гонку преследования в Рупольдинге, Казакевич - 14-я

С олимпийским составом ясно почти всё. Но кого ставить в командник — Кондратюка или Коляду?

Чемпионат Европы-2022 завершился триумфом сборной России, взявшей четыре золота из четырех. Кроме того, турнир в Таллине прояснил: кто из наших фигуристов выступит на Олимпиаде в Пекине, которая откроется уже 4 февраля.