Рейселанд выиграла гонку преследования в Рупольдинге, Казакевич - 14-я

В немецком Рупольдинге завершилась гонка преследования в рамках Кубка мира по биатлону.
Первой к финишу пришла норвежка Марте Улсбю Рейселанд, которая не допустила ни одного промаха на четырех огневых рубежах.
Второе и третье место заняли шведки Эльвира (+20,8 сек.; 2 промаха) и Ханна Эберг (+32,4; 1) соответственно.
Лучшей из россиянок была Ирина Казакевич (+1:53,8; 1), ставшая четырнадцатой.
Ульяна Нигматуллина финишировала 25-й (+2:41,6; 1), Валерия Васнецова - 29-й (+2:55; 4), Кристина Резцова - 36-й (+3:26,7; 7), Анастасия Шевченко - 41-й (+3:52,5; 1).
источник: «Советский спорт»