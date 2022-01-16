Анфиса Резцова: Кристина устала психологически, к Олимпиаде она точно будет в порядке

Многократная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала выступление своей дочери Кристины в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«Ощущение, что Кристина устала психологически, чего не сказать о ее физической форме. К Олимпиаде она точно будет в порядке. Главное – поправить ментальную составляющую. А сейчас слишком много всего навалилось: интервью, разговоры о разных лидерах и так далее», — цитирует спортсменку «Чемпионат».

Добавим, что Резцова стала 36-й, допустив семь четырех промахов на огневых рубежах. Кристина уступила победительнице гонки 3 минуты 26,7 секунды.

В 16:45 по московскому времени состоится пасьют у мужчин.