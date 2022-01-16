Богалий оценила неудачный результат Резцовой в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий подвела итоги выступлений своей соотечественницы Кристины Резцовой в гонке преследования в рамках шестого этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Отметим, что в прошедших соревнованиях 25-летняя спортсменка заняла 36-е место, проиграв 3 минуты 26,7 секунды Марте Рейселанд из Норвегии, ставшей победительницей пасьюта. При этом россиянка допустила семь промахов на огневых рубежах.

– Возможно, Кристина торопилась, либо легла не так, не уловила ветер. На стрелковое внимание влияют и внутренние причины. Наверное, проще бежать после неудач хорошие гонки, чем после хороших гонок возвращаться и показывать тот же уровень. Пережить победу намного сложнее. Иногда бывает, что не хватает эмоций, психологии. Возможно, сместилась средняя точка попадания, – цитирует Богалий «Чемпионат».

Добавим, что в общем зачете Кубка мира Резцова занимает 12-ю строчку, набрав 323 очка.