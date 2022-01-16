Ирина Казакевич: Не пожалела о том, что стояла дольше на последнем рубеже в пасьюте в Рупольдинге

Российская биатлонистка Ирина Казакевич оценила свой результат в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Напомним, что 24-летняя спортсменка заняла в пасьюте 14-е место. Казакевич стартовала 35-й, а на огневых рубежах допустила лишь один промах.

«Не спешила на рубеже. У нас были большие отставания в эстафете, и нужно было пытаться отыгрывать за счет времени стрельбы. А в гонке преследования очень аккуратно работала. На заключительный огневой рубеж пришла с пятью соперницами, и все отстрелялись быстрее меня, но я ушла без штрафных кругов и не пожалела о том, что стояла на пару секунд дольше», — заявила биатлонистка в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что в 16:45 по московскому времени состоится пасьют у мужчин.