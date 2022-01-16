Александр Тихонов: У биатлонисток ни стрельбы, ни хода, а Губерниев выгораживает этот позор

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов оценил результаты гонки преследования у женщин на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
«В сегодняшней гонке не было ни одного положительного момента. Вот сейчас и показали истинный результат: ни стрельбы, ни хода, вообще ничего. Один Губерниев, которого запомнят как говорящую мумию, пытается выгородить этот позор, потому что «Матч ТВ» находится в глубокой заднице», - приводит слова Александра Sport24.
Напомним, что Первой к финишу пришла норвежка Марте Улсбю Рейселанд, которая не допустила ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второе и третье место заняли шведки Эльвира (+20,8 сек.; 2 промаха) и Ханна Эберг (+32,4; 1) соответственно.
Лучшей из россиянок была Ирина Казакевич (+1:53,8; 1), ставшая четырнадцатой. Ульяна Нигматуллина финишировала 25-й (+2:41,6; 1), Валерия Васнецова - 29-й (+2:55; 4), Кристина Резцова - 36-й (+3:26,7; 7), Анастасия Шевченко - 41-й (+3:52,5; 1).