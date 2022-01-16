Фийон Майе выиграл гонку преследования в Рупольдинге, Логинов стал вторым, стартовав 32-м

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе выиграл гонку преследования на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Россиянин Александр Логинов занял второе место, стартовав 32-м. Он допустил один промах на четырех огневых рубежах.
Третьим финишировал белорусский спортсмен Антон Смольский.
Кубок мира.
6-й этап.
Рупольдинг (Германия)
Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км.
1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 30.14,8 (2 промаха)
2. Александр Логинов (Россия) — +8,8 (1)
3. Антон Смольский (Белоруссия) — +13,1 (2)...
4. Симон Дестье (Франция) — +51,5 (1)
5. Витаутас Строля (Латвия) — +52,1 (1)
6. Эрик Лессер (Германия) — +52,2 (0)...
9. Максим Цветков (Россия) — +44,4 (2)...
17. Даниил Серохвостов (Россия) — +1.18,2 (2)
30. Саид Халили (Россия) — +2.06,0 (3)...
41. Александр Поварницын (Россия) — +2.33,7 (4)...