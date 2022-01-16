Хованцев - о результатах женской сборной России: Это позитивная для нас гонка в плане стрельбы

Бывший тренер сборной России Анатолий Хованцев оценил результаты гонки преследования у женщин на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

«Думаю, что четверка девушек, которая бежала в эстафете и поедет на Олимпиаду. Очень хорошо, что Казакевич наконец начала стрелять, в эстафете тоже хорошо себя показала. Это позитивная для нее гонка в плане стрельбы», - приводит слова специалиста «СЭ».

Напомним, что Первой к финишу пришла норвежка Марте Улсбю Рейселанд, которая не допустила ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второе и третье место заняли шведки Эльвира (+20,8 сек.; 2 промаха) и Ханна Эберг (+32,4; 1) соответственно.