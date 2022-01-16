Логинов - о серебре в Рупольдинге: Понимал, что на подъемах я конкурентоспособен

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал борьбу с белорусом Антоном Смольским за серебряную медаль в пасьюте на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Напомним, что Александр занял второе место, стартовав 32-м. Логинов допустил один промах на четырех огневых рубежах. Смольский уступил россиянину пять секунд.

«Не могу сказать, что не получалось контролировать ситуацию на финише. Прекрасно понимал, что на подъемах я конкурентоспособен. Три-пять секунд в Рупольдинге - большое преимущество. Здесь на последнем подъеме есть хороший уход, где можно секунду отыграть», - заявил Логинов в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что последний этап перед ОИ-2022 пройдет в итальянском Антхольце с 20 по 23 января.