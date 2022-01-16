Черезов - о втором месте Логинова в пасьюте: Видно, что он находится в прекрасном состоянии

Трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов поделился мнением о выступлении российского биатлониста Александра Логинова в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, где спортсмен занял вторую позицию.

«Логинов здорово провел гонку. Хотелось бы отметить четвёртый рубеж, где он отработал чисто. Саша достаточно хорошо поборолся, потерпел. Видно, что находится в прекрасном состоянии», - приводит слова Ивана «Чемпионат».

Победу одержал французский биатлонист Кентен Фийон Майе. Третьим финишировал белорусский спортсмен Антон Смольский.