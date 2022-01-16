Логинов поднялся на шестое место в общем зачете Кубка мира

Российский биатлонист Александр Логинов улучшил свои позиции в общем зачете Кубка мира.

Напомним, что 29-летний спортсмен стал вторым в гонке преследования в рамках шестого этапа в немецком Рупольдинге. Таким образом, Логинов набрал 377 очков и поднялся на шестую строчку рейтинга.

Лидером общего зачета является Кентен Фийон Майе. У него 581 очко На второй строчке располагается швед Себастьян Самуэльссон (484). Третьим идет француз Эмильен Жаклен (470).

Добавим, что 20 января стартует заключительный перед ОИ-2022 этап Кубка мира. Он пройдет до 23-го числа в итальянском Антхольце.