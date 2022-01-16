Майе прокомментировал свою победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе оценил свою победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

«Можно сказать, всю гонку прошел один, а это не так просто. Старался сохранять концентрацию на стрельбе и в итоге победил. Очень рад.», - приводит слова Фийона пресс-служба IBU.

Напомним, что россиянин Александр Логинов занял второе место, стартовав 32-м. Он допустил один промах на четырех огневых рубежах.

Третьим финишировал белорусский спортсмен Антон Смольский.