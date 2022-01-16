Ярошенко - о Логинове: Все очень даже оптимистично насчет олимпийских перспектив

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко поделился мнением о выступлении российского биатлониста в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, где спортсмен занял вторую позицию.

«Я думаю, что у него начинает расти скорость, все очень даже оптимистично относительно олимпийских перспектив. Это здорово, что скорости начали расти, будет только лучше», - приводит слова Дмитрия ТАСС.

Победу одержал французский биатлонист Кентен Фийон Майе. Третьим финишировал белорусский спортсмен Антон Смольский.

Напомним, что Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.