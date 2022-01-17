Стали известны имена биатлонистов, которые будут выступать за сборную России на Олимпиаде-2022

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился со спортсменами, которые примут участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Согласно информации портала «Метарейтинг», мужскую сборную представят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков. При этом отмечается, что в данный момент Антон Бабиков пребывает в статусе запасного – окончательное решение по его участию в Играх будет принято после седьмого этапа Кубка мира, который пройдет в итальянском Антхольце с 20 по 23 января.

Также сообщается, что за женскую сборную выступят Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

Напомним, что Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.