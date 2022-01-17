Союз биатлонистов России опубликовал состав на Олимпиаду в Пекине

Пресс-служба Союза биатлонистов России назвала состав национальной команды на зимние Олимпийские игры в Пекине.
Мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Максим Цветков.
Запасные: Антон Бабиков, Александр Поварницын.
Женщины: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова.
Запасные: Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова.
Напомним, что на Олимпиаде в биатлоне разыграются 11 комплектов наград. Первом видом соревнований будет смешанная эстафета, где на последних двух этапах побегут девушки. Она пройдет 5 февраля.
Биатлонные гонки пройдут на стадионе Хуалиньдун.