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Союз биатлонистов России опубликовал состав на Олимпиаду в Пекине

В мужской и женской команде по два человека были помещены в запас.
17 января 2022 14:14
автор: Максим Скороходов

Пресс-служба Союза биатлонистов России назвала состав национальной команды на зимние Олимпийские игры в Пекине.

Мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Максим Цветков.

Запасные: Антон Бабиков, Александр Поварницын.

Женщины: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова.

Запасные: Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова.

Напомним, что на Олимпиаде в биатлоне разыграются 11 комплектов наград. Первом видом соревнований будет смешанная эстафета, где на последних двух этапах побегут девушки. Она пройдет 5 февраля.

Биатлонные гонки пройдут на стадионе Хуалиньдун.

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