Ярошенко считает, что у мужской сборной России по биатлону шансов на медали больше, чем у женской

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко оценил составы сборной России на Олимпиаду в Пекине.
“Надеяться, конечно, надо — понятно, что не на всех. Я ни в коем случае не злорадствую, но я смотрел пасьют и был очень приятно удивлен, что хорошую скорость показывала Кристина Резцова. Она действительно сейчас в хорошей форме, дай бог, она ее удержит. И при стечении обстоятельств вполне может бороться за медали. Но у наших мужчин кратно больше претендентов на призовую тройку, чем у женщин”, - приводит слова Ярошенко “Газета.Ru”.
Напомним, что на Олимпиаде в биатлоне разыграются 11 комплектов наград. Первом видом соревнований будет смешанная эстафета, где на последних двух этапах побегут девушки. Она пройдет 5 февраля.
Биатлонные гонки пройдут на стадионе Хуалиньдун.