Ростовцев рассказал о решении тренерского штаба включить Бабикова запасным биатлонистом на ОИ-2022

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев оценил решение тренерского штаба включить Антона Бабикова запасным биатлонистом на предстоящую Олимпиаду в Пекине.

«В состав попали сильнейшие биатлонисты, которые своими высокими результатами на этапах Кубка мира завоевали право участвовать в Олимпиаде и защищать честь России. Тот факт, что Антон Бабиков оказался в запасе, — верный ход, так как могут произойти ещё непредвиденные ситуации. Пока Бабиков по функциональной готовности — номер шесть в этой компании, нежели пятый», — цитирует Ростовцева «РБК-Спорт».

В нынешнем сезоне Бабиков впервые оказался на Кубке мира в немецком Оберхофе, где смог выиграть одиночную смешанную эстафету с Кристиной Резцовой, а также оказался в топ-6 спринта. На его счету 44 место в общем зачете Кубка мира с 69-ю баллами. Спортсмен оказался включен в заявку на этап в Антхольце (Италия).