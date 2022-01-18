Анфиса Резцова: Я бы на месте Логинова обиделась, что меня не поставили на последний этап в эстафете

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала выбор тренерским штабом мужской сборной России состава на Олимпийские игры в Пекине.

«Еще непонятно сейчас, как будет себя чувствовать Латыпов после болезни. И хотя у него особо никаких симптомов заболевания нет, но ведь и стартов в последнее время не было. А без стартов кто знает, как он будет себя чувствовать на лыжне. Ну сейчас простартуют в Антхольце, посмотрим, что у него и как. Потому что на данный момент лидером его считать, я думаю, нет смысла.

Саша Логинов - да, однозначно лидер. И я бы, например, на Сашином месте даже обиделась немножко, что меня не на последний этап в эстафете в Рупольдинге поставили. Получается, что они Логинова скинули с лидерства и чуть ли не сделали лидером Цветкова. А ведь личных призовых моментов-то у Максима нет, а у Саши есть», - приводит слова примы отечественного биатлона «Комсомольская правда».

Напомним, в окончательный состав на Игры у мужчин, кроме Логинова и Латыпова, вошли Даниил Серохвостов, Карим Халили и Максим Цветков. В качестве запасных заявлены Антон Бабиков и Александр Поварницын.

Олимпийские соревнования в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля.