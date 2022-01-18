Итоги года 2021ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Анфиса Резцова: Я бы на месте Логинова обиделась, что меня не поставили на последний этап в эстафете

Титулованная биатлонистка оценила состояние спортсменов, вошедших в окончательный состав сборной России на Олимпиаду в Пекине
18 января 2022 11:17
автор: Александр Шульгин

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала выбор тренерским штабом мужской сборной России состава на Олимпийские игры в Пекине.

«Еще непонятно сейчас, как будет себя чувствовать Латыпов после болезни. И хотя у него особо никаких симптомов заболевания нет, но ведь и стартов в последнее время не было. А без стартов кто знает, как он будет себя чувствовать на лыжне. Ну сейчас простартуют в Антхольце, посмотрим, что у него и как. Потому что на данный момент лидером его считать, я думаю, нет смысла.

Саша Логинов - да, однозначно лидер. И я бы, например, на Сашином месте даже обиделась немножко, что меня не на последний этап в эстафете в Рупольдинге поставили. Получается, что они Логинова скинули с лидерства и чуть ли не сделали лидером Цветкова. А ведь личных призовых моментов-то у Максима нет, а у Саши есть», - приводит слова примы отечественного биатлона «Комсомольская правда».

Напомним, в окончательный состав на Игры у мужчин, кроме Логинова и Латыпова, вошли Даниил Серохвостов, Карим Халили и Максим Цветков. В качестве запасных заявлены Антон Бабиков и Александр Поварницын.

Олимпийские соревнования в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля.

источник: «Комсомольская правда»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Уткин: как же уродски поступили с ТуктамышевойОсобенность широкобедрых дам. Мужчинам будет любопытно"Широко живет. Выглядит нескромно"
Как жаль, что мы не увидим их на Олимпиаде… Капризов и Барбашев оформили по дублю в НХЛ (видео)
Два гола Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» добраться до овертайма в матче с «Колорадо» (3:4Б), а две шайбы Ивана Барбашева обеспечили «Сент-Луису» победу над «Нэшвиллом» (5:3).
Ждем продолжения эры СНГ! Расклады на Funspark ULTI 2021 Finals по CS:GO
18 — 24 января пройдет европейский online-турнир с участием 8 киберспортивных команд по CS:GO. Призовой фонд составит 250 тысяч долларов.
Simply The Best! Левандовски взял реванш у Месси и все-таки стал лучшим футболистом 2021 года
В Цюрихе состоялась церемония вручения призов The Best FIFA Football Awards 2021.
Зачем нужен Аскаров? А почему нет Толчинского? Вопросы к расширенной заявке сборной России на Олимпиаду
ФХР назвала имена кандидатов на участие в Олимпийских играх-2022.
С «вирусным» Латыповым, «джокером» Цветковым, но без Бабикова. Гид по биатлонной заявке на Олимпиаду
Объявлены имена пяти биатлонистов и пяти биатлонисток, которые выступят на февральских Играх в Пекине. «Плеймейкер» представляет нашу олимпийскую команду-2022.
Кто сменит Бенитеса в «Эвертоне»? Английские букмекеры ставят на Руни
Англичане гадают, кто станет следующим главным тренером «Эвертона», который отправил в отставку Рафаэля Бенитеса. Пока фаворит - бывшая звезда «МЮ» и сборной.
Федун не захотел спасать сезон? Обзор трансферов РПЛ
«Плеймейкер» рассказывает о последних трансферных новостях Российской Премьер-Лиги.
Есть гол Овечкина номер 756! До Ягра осталось ровно десять (видео)
В домашнем матче против «Ванкувера» Александр Овечкин забросил 756-ю шайбу в чемпионатах НХЛ, Евгений Кузнецов отдал два голевых паса, но «Вашингтон» уступил дома 2:4.
Только победа на Australian Open сделает Медведева первой ракеткой мира. И то не сразу, а 21 февраля
В ночь на 17 января в Мельбурне стартует первый в новом году турнир «Большого шлема». После высылки Новака Джоковича роль фаворита №1 перешла к российскому теннисисту Даниилу Медведеву.
Мужской олимпийский оптимизм. Как Логинов отыграл 30 мест и взял серебро в пасьюте!
Этап Кубка мира в немецком Рупольдинге завершали в воскресенье 16 января две гонки преследования.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика