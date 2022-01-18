Дмитрий Ярошенко: Самые большие ожидания Олимпиады возлагаю на командные гонки

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко высказался о выборе мужского состава на Олимпиаду-2022 в Пекин.

Самые основательные ожидания от командной дисциплины. В личных — будет сложно. Серохвостов — молодой спортсмен, хороший и перспективный. Но, буквально, вчерашний юниор. Попадет ли он в призовую тройку? Я не ожидаю.

Конкуренция сумасшедшая! Чтобы попасть в тройку на Олимпийских играх, нужно было прежде попадать в тройку на Кубке мира. Такой тенденции я не наблюдал. Поэтому говорить, что он попадет в призы на Олимпиаде… Дай бог, чтобы так было! Но я считаю, что конкретно сейчас это не сильно реально», — приводит слова Ярошенко Eurostavka.

Ранее тренерский штаб огласил состав сборной России на Олимпиаду. В мужскую сборную вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков, Даниил Серохвостов и Карим Халили. Антон Бабиков включен в список в качестве запасного. Решение относительно его поездки в Пекин будет принято после стартов в Антхольце.