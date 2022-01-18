Тарьей Бе: На высоте 1800 метров даже не нужно тренироваться, чтобы прогрессировать (фото)

11-кратный чемпион мира в составе Норвегии Тарьей Бе поделился своими впечатлениями о подготовке к Олимпиаде-2022 на высоте 1800 метров.

Вся олимпийская сборная Норвегии, за исключением Йоханнеса Бе и Марте Ройселанд, пропускала этап в Рупольдинге и тренировалась в Пассо де Лавазе (Италия).

«Когда ты тренируешься на высоте 1 800 метров, прелесть состоит в том, что вам даже не нужно тренироваться, чтобы прогрессировать», — написал Бе под фото.

Отметим, что шестой этап Кубка мира пройдет в итальянском Антхольце с 20 по 23 января. Он будет последним этапом перед Олимпийскими играми в Пекине.