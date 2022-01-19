Анфиса Резцова: Сомневаюсь в форме Латыпова спустя две недели заточения

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала выбор мужского состава на Олимпиаду.

«Надеемся на лучшее и верим в наших ребят в любом случае. Уверена, что Латыпов и Логинов дадут настоящий бой норвежцам в индивидуальной гонке. Главное, чтобы Эдик себя хорошо чувствовал, тогда дадим жару. Я сомневаюсь в его форме спустя две недели заточения», — приводят её слова «Известия».

Напомним, Эдуард Латыпов был вынужден пропустить два этапа Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге из-за положительного теста на коронавирус. Он должен выступить в итальянском Антхольце перед Олимпийскими играми с 20 по 23 января.