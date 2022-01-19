Владимир Драчев: Бабиков - нестабильный спортсмен, который проявляет себя в отдельных гонках

Бывший президент СБР Владимир Драчев высказался о мужском составе на Олимпиаду в Пекин.

«Непопадание Антона Бабикова в команду для меня не стало сюрпризом. Он нестабильный спортсмен, который может проявить себя только в отдельных гонках. Но если он не попадает в пасьют, то его нельзя назвать сильным спортсменам. В спринте он проигрывает ходом 1,5-2 минуты, а в индивидуальной гонке проиграет 3-4. Для какой цели его везти?», — цитирует Драчева Metaratings.ru.

Отметим, что тренерский штаб примет окончательное решение по Бабикову по итогам этапа в итальянском Антхольце, который состоится с 20 по 23 января.