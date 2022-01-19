Бабиков, Поварницын и Буртасова - в составе сборной России на чемпионат Европы

Союз биатлонистов России опубликовал состав национальной команды на чемпионат Европы в немецком Арбере, который пройдет с 26 по 30 января.
Мужчины: Антон Бабиков, Александр Поварницын, Василий Томшин, Ильназ Мухамедзянов, Никита Поршнев, Пётр Пащенко, Михаил Первушин.
Женщины: Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Анастасия Егорова.
В программу соревнований чемпионата Европы входят индивидуальные гонки, спринты, пасьюты, смешанные и одиночные эстафеты.
источник: Союз биатлонистов России (СБР)