Дмитрий Ярошенко: История Цветкова лишь подчеркивает, что нужно продолжать верить в себя

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко высказался о российском биатлонисте Максиме Цветкове, который за два этапа Кубка мира в текущем сезоне гарантировал себе попадание на Олимпиаду.

«История Цветкова лишь подчеркивает, что в любых ситуациях надо продолжать верить в себя.

Последние три-четыре сезона складывались для него не лучшим образом, но он продолжал работать, не опускал рук и получил награду в виде поездки на Олимпиаду. Причем у него есть высокие шансы поучаствовать в эстафете. Медаль в личных гонках? Нет ничего невозможного», – передает слова Ярошенко «Известия».

Отметим, что Максим Цветков долгое время отсутствовал на Кубке мира из-за различных проблем со здоровьем. Однако в текущем сезоне вернулся на этапе Кубка мира в Оберхофе. За четыре личные гонки он набрал 81 очко и занимает 40-е место в общем зачете. В победной эстафете Рупольдинга Цветков бежал последний этап и сумел сдержать золото для своей команды.