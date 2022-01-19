Александр Тихонов: У девушек шансы на подиум на Олимпиаде в Пекине есть только у Резцовой

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился своими ожиданиями от выступления сборной России на Олимпийских играх в Пекине.

«Мужчины могут рассчитывать на медали любого достоинства во всех индивидуальных гонках и эстафете. Конечно, особые надежды на набравшего форму Логинова и Латыпова, если Эдик окончательно восстановится от коронавируса. Но все это возможно только в том случае, если заключительный этап подводки к Олимпиаде будет правильным. Если и та, и другая команда будет перегружена, можно даже не ехать в Пекин. У девушек шансы на подиум есть только у Кристины Резцовой», - приводят слова Тихонова «Известия».

Напомним, в состав мужской команды вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили и Максим Цветков. В качестве запасных заявлены Антон Бабиков и Александр Поварницын.

Женскую сборную представят Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Запасные - Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.

Олимпийские игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.