В СБР прокомментировали выбор состава на чемпионат Европы в Арбере

Глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов объяснил, по какому принципу определялся состав на чемпионат Европы по биатлону, который состоится с 26 по 30 января перед Олимпийскими играми в Пекине.

«По составу на чемпионат Европы… Напомню, по критериям отбора для участия в чемпионате Европы команда формируется из числа участников январских этапов Кубка IBU и Кубка мира. Кроме тех, кто участвовал в международных стартах в январе, тренерский штаб также рассматривал кандидатуру Михаила Бурундукова, но после «Ижевской винтовки» он не имел соревновательной практики, не стартовал даже на 6-м этапе Кубка России в Уфе», — написал Аверьянов в своём телеграм-канале.

В программу соревнований чемпионата Европы входят индивидуальные гонки, спринты, пасьюты, смешанные и одиночные эстафеты.