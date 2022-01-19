Гришина завоевала бронзу в индивидуальной гонке на юниорском ЧЕ-2022

Российская биатлонистка Анастасия Гришина стала бронзовым призером в индивидуальной гонке на юниорском чемпионате Европы.
Спортсменка преодолела дистанцию за 39 минут и 42 секунды, не допустив ни одного промаха. Гришина финишировала с отставанием в 4,8 секунды от победительницы - француженки Камиллы Купе. Серебро завоевала ее соотечественница Жанни Ришар.
Юниорский чемпионат Европы.
Женщины
Индивидуальная гонка
1. Камилла Купе – 39:42.0 (0 промахов).
2. Жанни Ришар +4.6 (0).
3. Анастасия Гришина +4.8 (0)...
12. Амина Иванова +2:03.2 (2)...
37. Анастасия Зырянова +5:00.5 (5)...
38. Анна Тинякова +5:00.7 (4)...
57. Кристина Павлушина +7:03.8 (6)...
65. Анастасия Батманова +8:16.7 (8)...