Юрий Каминский: У сборной России на ОИ в Пекине не будет оружейника – это кривая политика МОК

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский заявил, что часть персонала национальной команды не сможет поехать на предстоящую Олимпиаду.

«Олимпийские игры все больше превращаются в политическое шоу. У нас в Пекине не будет оружейника, некоторых специалистов, которых хотелось бы видеть там. Это делается, чтобы превратить спорт в шоу. Спортсмены и обслуживающий персонал, которые создают зрелище и результат, оказываются лишними. Эта такая кривая политика МОК», – цитируют специалиста «РИА Новости».

Напомним, что первая гонка в Пекине пройдет 5 февраля. На старт выйдут участники смешанной эстафеты. Начало в 9:00 по московскому времени.