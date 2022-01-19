Латыпову на восемь дней продлили карантин перед вылетом на ОИ-2022

Российскому биатлонисту Эдуарду Латыпову продлили на восемь дней карантин перед вылетом в Китай на Олимпиаду.

«Китайцы объявили, что Латыпову еще восемь дней надо сидеть на карантине плюс к тем 14, что он уже отсидел. Латыпов уже штук пять антиген-тестов сдал отрицательных и до сих пор на карантине. Получается, что карантин у Эдика заканчивается 19 января, прибавить к этому восемь дней.

Нам сказали, что он только 28-го сможет вылететь в Китай. Пока нет уверенности, что он вылетит вместе с командой 26-го», — приводят «РИА Новости» слова старшего тренера национальной команды Юрия Каминского.

Напомним, что Латыпов был вынужден пропустить два этапа Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге из-за положительного теста на коронавирус. Он должен был выступить в итальянском Антхольце. Этап продлится с 20 по 23 января.