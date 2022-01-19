Анфиса Резцова: Настоящая трагедия, если Латыпова вообще не пустят на Олимпиаду

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и по биатлону Анфиса Резцова отреагировала на сообщение о том, что россиянину Эдуарду Латыпову продлили карантин.

Напомним, что 27-летнему спортсмену придется пробыть в самоизоляции еще восемь дней, несмотря на несколько отрицательных антиген-тестов.

«Идиотизм какой-то. У Эдика несколько отрицательных тестов. Уже нет сил расстраиваться из-за предвзятого отношения к нашим спортсменам. Это огромный удар по Латыпову, по его олимпийским амбициям. Такая длительная пауза не может пройти бесследно. А что, если они вообще его не пустят? Это самая настоящая трагедия», — цитирует Резцову Sport24.

Напомним, что Латыпов был вынужден пропустить два этапа Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге из-за положительного теста на коронавирус. Он должен был выступить в итальянском Антхольце. Этап продлится с 20 по 23 января.