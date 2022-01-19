Резцова может пропустить индивидуальную гонку в Антхольце

Российская биатлонистка Кристина Резцова пропустит индивидуальную гонку в рамках седьмого этапа Кубка мира в итальянском Антхольце.

«Индивидуалку планирую пропустить», - цитирует спортсменку «Матч ТВ».

Добавим, что на данный момент Резцова занимает 12-е место в общем зачете Кубка мира. В ее активе 323 очка. На этапе в Анси россиянка заняла третье место в масс-старте. В Рупольдинге Резцова принесла сборной России бронзу в эстафете.

Напомним, что в программу этапа в Антхольце также входят масс-старты и эстафеты.