Владимир Аликин: Трехнедельный простой нанесет по форме Латыпова катастрофический удар

Олимпийский чемпион по биатлону Владимир Аликин отреагировал на возможное продление карантина для россиянина Эдуарда Латыпова перед Олимпиадой.

Ранее старший тренер сборной России Юрий Каминский заявил, что спортсмену продлили самоизоляцию на восемь дней. В СБР эту информацию опровергли.

«Трехнедельный простой нанесет форме Латыпова катастрофический удар. К Олимпиаде от нее ничего не останется. Он не тренировался в полную силу и с середины декабря не выходил на старт в официальных соревнованиях. У Эдуарда не было нормальных, полноценных занятий, в том числе скоростных», — приводит RT слова Аликина.

Напомним, что 19 января Эдуард Латыпов сдал второй ПЦР-тест. В случае его отрицательного результата, который мы ждём вечером, он сможет принять участие по крайней мере в одной из гонок в Антхольце.