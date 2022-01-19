Аликин назвал спортсмена, который может заменить Латыпова перед Олимпиадой

Олимпийский чемпион Владимир Аликин назвал имя биатлониста, который может заменить Эдуарда Латыпова в сборной России в преддверии Игр в Пекине.

«Затрудняюсь сказать, стоит ли менять Эдуарда. Но меня в этой ситуации удивляет, как «оперился» Бабиков. Говорит, мол, шанс на поездку в Пекин не пропал, до конца буду надеяться. Извини, тебе дали шанс, но в Рупольдинге ты даже не сумел отобраться из спринта в пасьют. Какая после этого может быть Олимпиада?» — цитирует Аликина RT.

Ранее старший тренер сборной России Юрий Каминский заявил, что спортсмену продлили самоизоляцию на восемь дней. В СБР эту информацию опровергли.

Напомним, что 19 января Эдуард Латыпов сдал второй ПЦР-тест. В случае его отрицательного результата, который мы ждём вечером, он сможет принять участие по крайней мере в одной из гонок на этапе Кубка мира в Антхольце, который стартует 20 января.