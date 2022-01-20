Резцова не побежит индивидуальную гонку в Антхольце

Российская биатлонистка Кристина Резцова не выйдет на старт индивидуальной гонки на стартующей в итальянском Антхольце этапе Кубка мира.

«Дело даже не в восстановлении, а в том, чтобы не перегрузиться. Индивидуальная гонка на 15 километров - это всегда тяжело. Плюс здесь высота, адаптация к ней тяжелая. Поэтому мы с тренерами решили, что рисковать не стоит.

Здесь легкая трасса с точки зрения рельефа. Но бежать на такой высоте очень опасно. Вроде бы кажется, что все легко и просто, а после первого круга можно понять, что ты уже «приехал», - приводит слова Резцовой Metaratings.

Напомним, последний перед играми в Пекине этап Кубка мира пройдет с 20 по 23 января.

Женская индивидуальная гонка запланирована на 21 число.

Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля.