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Анатолий Хованцев: Ситуация с Латыповым - из ряда вон выходящая

Спортсмену добавили дополнительные дни карантина после перенесенного коронавируса
20 января 2022 11:52
автор: Александр Шульгин

Бывший тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал информацию о том, что перенесшему коронавирсу российскому биатлонисту Эдуарду Латыпову добавят восемь дней карантина дополнительно.

«Случай Латыпова не единичный. У меня есть знакомый тренер, который работает в Китае. Он был в Финляндии на сборах, где сдал положительный тест на коронавирус. И его точно так же сейчас не пускают обратно в Китай, требуя выждать дополнительные дни. Но, конечно, ситуация Латыпова из ряда вон выходящая. Он был в хорошем состоянии, готовился к Играм, а теперь его так останавливают. Руководству Союза биатлонистов России и Олимпийского комитета страны нужно подключаться и решать этот вопрос», - приводит слова Хованцева «РИА Новости».

Напомним, 6 января Латыпов сдал положительный тест перед этапом Кубка мира в Оберхофе и отправился на карантин. Также 12 января аналогичная ситуация произошла у немецкого спортсмена Йоханнеса Кюна. Однако немцу по истечении срока карантина разрешили тренироваться и заявиться на этап в итальянском Антхольце, а россиянину объявили, что он должен дополнительно провести еще восемь дней на изоляции.

Как позже сообщила пресс-служба IBU разница в случаях биатлонистов в том, что Кюн привит вакциной, одоьренной в ЕС, в то время как российский «Спутник», которым вакцинировался Латыпов, по-прежнему не признан на Западе.

Этап в Антхольце пройдет с 20 по 23 января. Олимпиада в столице Китая - с 4 по 20 февраля.

источник: «РИА Новости»
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