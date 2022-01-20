Миронова, Резцова и Шевченко не примут участия в индивидуальной гонке в Антхольце

Пресс-служба Союза биатлонистов России сообщила о том, что члены женской национальной команды, а именно Кристина Резцова, Светлана Миронова и Анастасия Шевченко, не побегут индивидуальную гонку в рамках седьмого этапа Кубка мира в Антхольце (Италия).

По информации источника, данное решение было принято после того, как тренерский штаб сборной провел консультацию с врачами по поводу физического состояния спортсменок.

Напомним, что гонка состоится завтра, 21 января, в 15:50 мск.