Кристина Резцова заявила, что отправляется побеждать на Олимпиаду в Пекине

Российская биатлонистка Кристина Резцова поделилась ожиданиями от Олимпиады в Пекине, где она выступит в составе национальной команды.

«Еду на Олимпиаду выигрывать. Для чего каждый человек едет на Олимпиаду? Нет, не потусить. Мы проходим огромный путь, чтобы туда поехать», - приводит слова Резцовой «Матч ТВ».

Напомним, что Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. В соревнованиях примут участие более четырех тысяч атлетов из 95 стран. Они выступят в семи видах спорта, в которых будет разыграно 109 комплектов медалей.