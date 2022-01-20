Тихонов удивлен победой Бабикова в индивидуальной гонке на предолимпийском этапе Кубка мира

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на победу российского биатлониста Антона Бабикова на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Спортсмен не допустил ни одного промаха на четырех рубежах.

«Такая победа Бабикова - большой сюрприз. Он меня очень удивил сегодня. Его обязательно надо брать на Олимпиаду. Уверен, он воспользуется своим шансом», - приводит слова Тихонова Sport24.

На втором месте расположился представитель Норвегии Тарьей Бе. Тройку лучших замкнул еще один россиянин Карим Халили. Александр Логинов занял седьмую позицию.

Напомним, что Бабиков включен в запасной состав сборной России на Олимпиаду в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля.