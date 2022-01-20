Резцова призвала включить Бабикова вместо Латыпова в основной состав сборной России на ОИ-2022

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова после победы Антона Бабикова в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце поделилась мнением о составе сборной России на Олимпиаду в Пекине.

«На Олимпиаде надо смотреть и думать. Неизвестно, что будет с Латыповым. На мой взгляд, Бабикова надо включать в основной состав, а Латыпова ставить запасным» - приводит слова Резцовой «Чемпионат».

Напомним, что Эдуард Латыпов, вошедший в основной состав сборной России на ОИ-2022, провел две недели на карантине, заразившись коронавирусом и 21 января вернется в строй.

В свою очередь, Бабиков числится запасным в национальной команде.

Добавим, что в индивидуальной гонке в Антхольце на втором месте расположился представитель Норвегии Тарьей Бе. Тройку лучших замкнул россиянин Карим Халили. Александр Логинов занял седьмую позицию.