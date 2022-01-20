Бабиков признался, что его не покидают мысли о попадании в основной состав сборной России на ОИ

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал свою победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, а также признался, что он не теряет надежд попасть в основной состав национальной команды для участия в Олимпийских играх в Пекине-2022.

«Я очень доволен. Конечно, мысли об Олимпиаде не покидают. Хотелось бы, чтобы произошло такое чудо и в IBU сказали: «Мы, наверное, пересмотрим все. Летите вшестером», - приводит слова Бабикова «Матч ТВ».

На втором месте расположился представитель Норвегии Тарьей Бе. Тройку лучших замкнул еще один россиянин Карим Халили. Александр Логинов занял седьмую позицию.

Напомним, что Бабиков включен в запасной состав сборной России на Олимпиаду в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля.