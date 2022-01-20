Дмитрий Васильев: Даже если бы Бабиков выиграл весь этап в Антхольце, это ничего не изменило

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев после победы российского биатлониста Антона Бабикова в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце выразил мнение, что спортсмену не стоит опускать руки из-за непопадания в основной состав национальной команды на Олимпиаду в Пекине.

«Менять состав уже невозможно. Даже если бы Бабиков выиграл весь этап в Антхольце, это ничего не изменило бы. Другое дело, что отчаиваться Антону рано. Он запасной. Пусть это звучит цинично, но всегда может сложиться ситуация, когда запасной выйдет на замену», - приводит слова Васильева «Спорт день за днем».

К слову, в индивидуальной гонке на втором месте расположился представитель Норвегии Тарьей Бе. Тройку лучших замкнул еще один россиянин Карим Халили. Александр Логинов занял седьмую позицию.

Напомним, что Бабиков включен в запасной состав сборной России на Олимпиаду в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля.