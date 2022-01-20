Латыпов сдал второй отрицательный тест на коронавирус и отправился в Антерсельву

Российский биатлонист Эдуард Латыпов сдал второй отрицательный тест на коронавирус и отбыл в итальянский Антхольц (Антерсельву) для участия в проходящем там этапе Кубка мира, сообщил телеграм-канал СБР.

Напомним, 6 января Латыпов сдал положительный тест перед этапом Кубка мира в Оберхофе и отправился на карантин. Также 12 января аналогичная ситуация произошла у немецкого спортсмена Йоханнеса Кюна. Однако немцу по истечении срока карантина разрешили тренироваться и заявиться на этап в итальянском Антхольце, а россиянину объявили, что он должен дополнительно провести еще восемь дней на изоляции.

Как позже сообщила пресс-служба IBU разница в случаях биатлонистов в том, что Кюн привит вакциной, одобренной в ЕС, в то время как российский «Спутник», которым вакцинировался Латыпов, по-прежнему не признан на Западе.

Этап в Антхольце стартовал 20 января. В индивидуальной гонке победу одержал Антон Бабиков, третье место занял Карим Халили.

Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля.