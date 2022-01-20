Шипулин отреагировал на победу Бабикова в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира

Чемпион мира Антон Шипулин обратился к Антону Бабикову и Кариму Халили, которые завоевали золотую и бронзовую медали в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

«Браво, Антон! Браво, Карим! Парни в очередной раз подтвердили, что Антерсельва - наше место. Лучшие! Искренне рад за ребят, за команду, которая в этом сезоне не раз нам дала повод ею гордиться. Так держать!» - написал Антон в своем инстаграме.

Добавим, что в индивидуальной гонке в Антхольце на втором месте расположился представитель Норвегии Тарьей Бе. Тройку лучших замкнул россиянин Карим Халили. Александр Логинов занял седьмую позицию.

К слову, сейчас проходит последний этап Кубка мира перед Олимпиадой в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля.