Елена Вайцеховская: Хорошо помню Бабикова в Пхенчхане - несчастного, одинокого, всеми брошенного

Журналистка Елена Вайцеховская прокомментировала успех Антона Бабикова в индивидуальной гонке в рамках этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

«Очень хорошо помню Антона Бабикова и Матвея Елисеева в Пхенчхане. Несчастных, одиноких, брошенных всеми - и своей страной прежде всего. До сих пор считаю, что в той истории вписываться за своих спортсменов нужно и должно было мощнее, а не сдавать их всех бездоказательно и по первому требованию. Мне казалось, что те Игры вообще должны были ребят сломать. И довольно долго было очень похоже, что Антона сломали. Поэтому сейчас я просто очень за него рада.

Не думаю, что тренеры станут пересматривать состав, но я бы пересмотрела. Симпатия к Бабикову тут вообще ни при чем. Просто считаю, что на команду из пяти человек два необстрелянных недавних юниора - это слишком много. А Бабиков - тот самый «битый», за которого смело можно отдать двух небитых», - написала Вайцеховская в своем телеграм-канале.

Напомним, Бабиков попал в заявку на Олимпийские игры в Пекине лишь в качестве запасного наряду с Александром Поварницыным, после чего выиграл индивидуальную гонку в Антхольце. Третьим финишировал еще один россиянин - Карим Халили.

Александр Логинов занял седьмое место.

В рамках этапа запланированы еще две гонки. Соревнования завершатся 23 января, после чего спортсмены переберутся в Пекин для участия в Олимпиаде, которая пройдет с 4 по 20 февраля.