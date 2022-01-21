Тихонов считает, что Бабикова правильно не взяли на Олимпиаду в Пекине

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов объяснил, почему Антона Бабикова не должно быть на Олимпийских играх в Пекине.

«По предыдущим гонкам тренерам было сложно назвать Антона в основном составе. Ребята показывали результат выше, чем он. Дай бог, чтобы он ехал запасным. Если вдруг с кем-то случится беда, то он как запасной имеет право выступать. Я не вижу в этом большой ошибки. Невозможно что-то предугадать.

Уверен, что Йоханнес Бе на Олимпиаде будет другим. Да и вообще конкуренция будет серьезной, а Антону с таким ходом будет трудно. Преимущество у тех, кто сильнее в гонке», - приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Бабиков попал в заявку на Олимпийские игры в Пекине лишь в качестве запасного наряду с Александром Поварницыным, после чего выиграл индивидуальную гонку в Антхольце. Третьим финишировал еще один россиянин - Карим Халили.

Александр Логинов занял седьмое место.

В рамках этапа запланированы еще две гонки. Соревнования завершатся 23 января, после чего спортсмены переберутся в Пекин для участия в Олимпиаде, которая пройдет с 4 по 20 февраля.