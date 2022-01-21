Все тесты российских биатлонистов на коронавирус в Антхольце оказались отрицательными

Все российские биатлонисты, выступающие на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, сдали отрицательные тесты на коронавирус, сообщает пресс-служба СБР.
Напомним, соревнования стартовали 20 января с победы Антона Бабикова в мужской индивидуальной гонке. Еще один россиянин - Карим Халили занял третье место. Александр Логинов финишировал седьмым.
21 числа пройдет аналогичный старт среди женщин. Начало в 16.15 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что перенесший коронавирус и отбывший карантин Эдуард Латыпов сдал второй отрицательный тест и вскоре присоединится к сборной в Италии, чтобы успеть принять участие в оставшихся гонках.
источник: Союз биатлонистов России (СБР)