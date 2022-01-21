Итоги года 2021ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Михаил Шашилов: Надо понимать, что такое горы. Кто постарше, тот понимает

Российские биатлонисты принимают участие в этапе Кубка мира в итальянском Антхольце
21 января 2022 11:42
автор: Александр Шульгин

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, какие задачи стоят перед спортсменками на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

«Антхольц - это своего рода тренировочные старты, на которых биатлонистки должны понимать, что выворачиваться здесь ни к чему, но надо пройти эти горы. Надо понимать, что такое горы, как нужно в таких условиях стартовать, где себя сдерживать и где добавлять. Потому что в похожих горных условиях девочкам придется соревноваться десять дней спустя, на Играх. Кто постарше, тот понимает, они себя знают. А кто помоложе, их прет, они начинают совершать ошибки», - приводит слова Шашилова Metaratings.

Напомним, 21 января в программе у женщин пройдет индивидуальная гонка. Начало в 16.15 по московскому времени.

22 числа зрителей ждет эстафета, а в последний день соревнований состоится масс-старт.

Накануне в индивидуальной гонке у мужчин победу одержал Антон Бабиков. Карим Халили занял третье место.

Этап в Антхольце является заключительным перед Олимпийскими играми в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля.

источник: Metaratings.ru
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Этот биатлонист не должен ехать на ОИ!Особенность широкобедрых дам. Мужчинам будет любопытноКак я на рыбалку с женой друга ездил и что из этого вышло
Нганну против Гана: корона достанется одному! Расклад и лучшие ставки на UFC 270
В ночь на 23 января в Анахайме пройдет очередной турнир UFC, в главном бою которого сойдутся короли тяжелого веса Фрэнсис Нганну и Сирил Ган. «Плеймейкер» оценил шансы в этом и других поединках бойцовского вечера.
Вот это Федор вернулся! В первом матче со Смоловым «Динамо» забило 12 мячей катарским силовикам
Московские динамовцы начали зимние сборы разгромной победой над командой Вооруженных сил Катара, а Федор Смолов отметился двумя забитыми мячами.
Вот так поворот… Бабикова отцепили от Олимпиады — а он взял и выиграл!
В Италии стартовал последний этап Кубка мира перед Играми в Пекине. Первое и третье места в индивидуальной гонке на 20 километров заняли наши Антон Бабиков и Карим Халили.
Клиент «Лиги Ставок» угадал исходы первых таймов 13 матчей и забрал 2,3 миллиона. Букмекерский обзор
Очередная порция новостей из мира беттинга.
Джокович нанесет ответный удар по Австралии! Продолжение главного скандала 2022 года
Пока участники Australian Open выясняют отношения во втором круге турнира, не утихает история с депортацией из страны первой ракетки мира, 9-кратного победителя Открытого чемпионата Австралии Новака Джоковича.
Тренер-немец начал в «Краснодаре» с поражения, Семак победил в Эмиратах, но переживает за Дзюбу
Два российских топ-клуба, проводящие сборы в ОАЭ, провели первые контрольные матчи: «Краснодар» проиграл варшавской «Легии» (1:2), «Зенит» победил местный «Эмирейтс» (3:0).
ЦСКА нашел замену Влашичу? В Россию приехал турок, который делал хет-трик в ворота «Милана»
ЦСКА официально объявил о переходе полузащитника «Лилля» и сборной Турции Юсуфа Языджи.
Первый ППС в истории НФЛ будет двухэтажным
BetMGM и «Аризона Кардиналс» откроют грандиозный пункт приема ставок прямо на территории стадиона.
В украинском хоккее — как в жизни. Идет война Киева с Донбассом
Федерация хоккея Украины дисквалифицировала 171 представителя местной Суперлиги - руководителей, игроков, тренеров и судей.
Овечкин продолжает штамповать голы! Драйзайтль позади, до Ягра — девять (видео)
757-я шайба Александра Овечкина в чемпионатах НХЛ и 27-я в сезоне помогли «Вашингтону» одержать волевую победу над «Виннипегом» (4:3ОТ), а самому капитану «Кэпиталз» возглавить список лучших снайперов-2021/22.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика