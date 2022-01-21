Михаил Шашилов: Надо понимать, что такое горы. Кто постарше, тот понимает

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, какие задачи стоят перед спортсменками на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

«Антхольц - это своего рода тренировочные старты, на которых биатлонистки должны понимать, что выворачиваться здесь ни к чему, но надо пройти эти горы. Надо понимать, что такое горы, как нужно в таких условиях стартовать, где себя сдерживать и где добавлять. Потому что в похожих горных условиях девочкам придется соревноваться десять дней спустя, на Играх. Кто постарше, тот понимает, они себя знают. А кто помоложе, их прет, они начинают совершать ошибки», - приводит слова Шашилова Metaratings.

Напомним, 21 января в программе у женщин пройдет индивидуальная гонка. Начало в 16.15 по московскому времени.

22 числа зрителей ждет эстафета, а в последний день соревнований состоится масс-старт.

Накануне в индивидуальной гонке у мужчин победу одержал Антон Бабиков. Карим Халили занял третье место.

Этап в Антхольце является заключительным перед Олимпийскими играми в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля.