Шашилов объяснил причины ошибок в стрельбе у российских биатлонисток

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов объяснил природу происхождения ошибок на огневых рубежах у своих подопечных.

«Конечно, есть. В основном девушки проваливаются из-за своих эмоциональных, чисто женских качеств. Их вдруг несет ни с того ни с сего. Или вдруг прет по трассе - и под этим они свой контроль теряют, а потом вдруг появляются срывы. Психология и эмоциональная составляющая захлестывают и мешают, именно из-за этого они совершают ошибки, которые в здравом уме не совершили бы», - приводит слова Шашилова Metaratings.

Напомним, единственной россиянкой, которой удалось завоевать награды в личных гонках текущего розыгрыша Кубка мира, является Кристина Резцова, которая готовилась к сезону самостоятельно.