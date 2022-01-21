«Я совсем не понимаю». Шашилов не смог объяснить проблемы Куклиной на огневых рубежах

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов не понимает причин неудовлетворительной стрельбы Ларисы Куклиной.

«Честно говоря, я совсем не понимаю, почему Лариса перестала стрелять. Главная проблема у неё была со стрельбой, в остальном проблем-то и не было. Да, она отработала у меня весь подготовительный период. Но я не мешал ей выполнять всю работу со своим видением.

Не перебрала ли она с нагрузками на межсборьях? Не думаю. Во всяком случае все обследования были нормальными. Как говорил наш доктор Шутов: «На удивление не было ни одной перетренированности или отрицательных результатов на обследованиях». Так что такого быть не должно. Я с ним согласен», - приводит слова специалиста Metaratings.

Напомним, 21 января в итальянском Антхольце состоится женская индивидуальная гонка в рамках этапа Кубка мира.

Ранее СБР огласил составы мужской и женской команд на Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля.