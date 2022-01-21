Жаклен снялся с этапа в Антхольце

Французский биатлонист Эмильен Жаклен снялся с этапа Кубка мир в Антхольце. Накануне он допустил два промаха в индивидуальной гонке и финишировал десятым.

«Это конец уик-энда, и я не буду участвовать ни в масс-старте, ни в эстафете. Жаль, что я не смогу защитить красную майку. Придется смотреть гонки, а не участвовать в них. Но тело и голова сейчас не работают как надо. Почему? Тяжело сказать.

До встречи на Олимпиаде. К тому времени я сделаю все возможное, чтобы вернуться таким же сильным, каким был в начале сезона. Я не собираюсь сдаваться, рассчитывайте на меня», — написал француз в своем Instagram.

В общем зачете Кубка мира спортсмен идет на втором месте, отставая от лидирующего соотечественника Кентена Фиойна-Майе на 101 балл. В малом зачете по программе масс-стартов он лидирует, выиграв первую гонку в этой дисциплине на старте сезона (60).