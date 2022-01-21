Эдуард Латыпов: Лессер передал не только велосипед, но и приставку «Нинтендо»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, как он проводил свое время во время карантина из-за положительного теста на коронавирус.

«Работы была сделана, но она была щадящей — посмотрим, как буду ощущать себя в масс-старте. Чувствую себя неплохо. Надеюсь, что не сильно скажется месяц без стартов.

Лессер передал не только велосипед, он написал в этот же вечер: «Велосипед — это хорошо, но нужно разгружаться и психологически». И он дал мне свою приставку «Нинтендо». Сначала я играл один, потом мне написал Доминик Виндиш, говорит: «Давай, заходи в онлайн, будем играть в выходные дни все вместе» — там и канадцы играли, и мы. Было весело», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что Латыпов был вынужден пропустить индивидуальную гонку в Антхольце. Спортсмен должен выступить в эстафете и масс-старте. Из-за положительного теста на COVID-19 он пропустил два полных этапа Кубка мира - в Оберхофе и Рупольдинге.